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Поп-звезды из Южной Кореи прибыли в КНДР

Ким Чен Ын
16:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Южнокорейские артисты примут участие в 2 концертах, подобных визитов не было 10 лет.

Более 100 известных южнокорейских артистов прибыли в столицу КНДР Пхеньян. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Этот визит южнокорейских артистов в КНДР стал первым за более чем 10 лет. В составе делегации, в частности, южнокорейские поп-звезды", - говорится в сообщении. Артисты с Юга примут участие в двух шоу: один из концертов должен состояться 1 апреля, а второй – во вторник, 3 апреля.

Как известно, на 27 апреля запланирован межкорейский саммит, во время которого лидер КНДР Ким Чен Ын встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Этот саммит - лишь третий, который состоится после войны в 1950-53 годах. Аналитики считают, что он может иметь важное значение в контексте международных дипломатических усилий по сдерживанию ядерной программы КНДР. Договоренность о переговорах появилась после того, как лидер Северной Кореи неожиданно приехал с визитом в Китай и провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, ожидается, что до конца мая состоится встреча между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом.

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Новости мира, Артисты, Визит, КНДР, Концерт, Поп-звезды, Южная Корея.
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