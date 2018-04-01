Поп-звезды из Южной Кореи прибыли в КНДР

Более 100 известных южнокорейских артистов прибыли в столицу КНДР Пхеньян. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Этот визит южнокорейских артистов в КНДР стал первым за более чем 10 лет. В составе делегации, в частности, южнокорейские поп-звезды", - говорится в сообщении. Артисты с Юга примут участие в двух шоу: один из концертов должен состояться 1 апреля, а второй – во вторник, 3 апреля.

Как известно, на 27 апреля запланирован межкорейский саммит, во время которого лидер КНДР Ким Чен Ын встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Этот саммит - лишь третий, который состоится после войны в 1950-53 годах. Аналитики считают, что он может иметь важное значение в контексте международных дипломатических усилий по сдерживанию ядерной программы КНДР. Договоренность о переговорах появилась после того, как лидер Северной Кореи неожиданно приехал с визитом в Китай и провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, ожидается, что до конца мая состоится встреча между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом.