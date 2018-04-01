Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских артистов в Пхеньяне
Новости мира: В столице КНДР выступили 11 исполнителей и коллективов, в том числе – участницы популярной группы Red Velvet.
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой посетил концерт южнокорейских поп-исполнителей в Пхеньяне.
Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на министра культуры Южной Кореи То Чжон Хвана, передает DW.
Как отмечается, музыканты из Южной Кореи выступили в Пхеньяне впервые с 2005 года. В общей сложности в Пхеньян приехали 120 поп-музыкантов, спортсменов и журналистов.
Кроме того, запланировано выступление южнокорейских спортсменов по тхэквондо.
Об этих гастролях стороны договорились в середине марта во время подготовки к саммиту между лидерами двух стран. Ожидается, что Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретятся 27 апреля в демилитаризованной зоне.
В конце марта северокорейский лидер с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Это стало его первой зарубежной поездкой лидера Северной Кореи с момента вступления в должность в 2011 году.
Позднее также запланирована встреча между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.
Активные контакты КНДР и Южной Кореи начались перед Олимпийскими играми в Пхенчхане, на которых выступила крупная делегация из Северной Кореи.