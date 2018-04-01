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Китай ответил на американские пошлины

Китай
22:14 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Министерство финансов КНР ввело повышенные пошлины на 128 товаров, которые Китай получает из США.

Таможенная комиссия по тарифам китайского Государственного совета приняла решение ввести повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых в Китай из Соединенных Штатов. Об этом сообщает сайт Министерства финансов КНР.

Теперь, согласно решению местных властей, импортируемые из Штатов фрукты и производимые из них продукты будут облагаться пошлиной в 15%. Тариф на свинину и продукцию из нее составит 25%. Мера, как уточняется в сообщении Минфина, вступит в силу со 2 апреля. Подобное решение в Китае объяснили необходимостью “защитить интересы” государства, а также "сбалансировать потери, вызванные мерами США".

Соединенные Штаты в пятницу направляют жалобу против Китая во Всемирную торговую организацию, что является частью пакета мер торговой политики, объявленного президентом США Дональдом Трампом накануне в связи с вероятной кражей в США интеллектуальной собственности.

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Новости мира, Импорт, Китай, Пошлины, Продукты, США.
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