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Северная и Южная Кореи готовятся к саммиту

Северная и Южная Корея
11:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Встреча представителей двух Корей планируется в поселке Пханмунджом, 27 апреля, сейчас начались переговоры рабочей группы.

Представители Сеула и Пхеньяна в четверг, 5 апреля, начали встречу по подготовке к переговорам между лидерами Южной Кореи и КНДР в населенном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Об этом сообщает АР.

"На встрече членов рабочей группы в пограничном городке Пханмунджом обсуждались вопросы безопасности, протокола и освещения в СМИ саммита 27 апреля", - идет речь в сообщении.

Встреча должна стать подготовительным этапом для переговоров президента Южной Кореи Мун Чже Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Отмечается, что для согласования деталей межкорейского саммита может состояться еще несколько встреч. Как известно, саммит 27 апреля станет лишь третьим, который состоится после войны в 1950-53 годах. Аналитики считают, что он может иметь важное значение в контексте международных дипломатических усилий по сдерживанию ядерной программы КНДР. Договоренность о переговорах появилась после того, как лидер Северной Кореи неожиданно приехал с визитом в Китай и провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, ожидается, что до конца мая состоится встреча между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом.

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Новости мира, Встреча, КНДР, Подготовка, Саммит, Южная Корея.
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