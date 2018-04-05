Северная и Южная Кореи готовятся к саммиту

Представители Сеула и Пхеньяна в четверг, 5 апреля, начали встречу по подготовке к переговорам между лидерами Южной Кореи и КНДР в населенном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Об этом сообщает АР.

"На встрече членов рабочей группы в пограничном городке Пханмунджом обсуждались вопросы безопасности, протокола и освещения в СМИ саммита 27 апреля", - идет речь в сообщении.

Встреча должна стать подготовительным этапом для переговоров президента Южной Кореи Мун Чже Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Отмечается, что для согласования деталей межкорейского саммита может состояться еще несколько встреч. Как известно, саммит 27 апреля станет лишь третьим, который состоится после войны в 1950-53 годах. Аналитики считают, что он может иметь важное значение в контексте международных дипломатических усилий по сдерживанию ядерной программы КНДР. Договоренность о переговорах появилась после того, как лидер Северной Кореи неожиданно приехал с визитом в Китай и провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, ожидается, что до конца мая состоится встреча между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом.