В Сингапуре вернули гражданский самолет из-за сообщения о бомбе

Два сингапурских истребителя сопровождали гражданский самолет во время его возвращения в сингапурский аэропорт Чанги из-за сообщения пассажира о бомбе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Сингапура Нг Енг Хена.

"Два истребителя F-15SG были подняты и сопровождали самолет от Южно-Китайского моря до Чанги после того, как пилот проинформировал о бомбе", - говорится в сообщении.

В дочерней авиакомпании Singapore Airlines Scoot подтвердили, что один из их самолетов, который направлялся в Хайяй (Таиланд - ред.) был безопасно сопровожден в Международный аэропорт Чанги.

Речь идет о самолете с двумя двигателями типа Airbus A320, совершавшем рейс TR634.

Полиция аэропорта сообщила, что ныне им известно об инциденте, и что они проводят дополнительные проверки.