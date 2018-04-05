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В Сингапуре вернули гражданский самолет из-за сообщения о бомбе

F-15SG
15:44 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Сингапуре самолет под угрозой взрыва заставили вернуться в аэропорт.

Два сингапурских истребителя сопровождали гражданский самолет во время его возвращения в сингапурский аэропорт Чанги из-за сообщения пассажира о бомбе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Сингапура Нг Енг Хена.

"Два истребителя F-15SG были подняты и сопровождали самолет от Южно-Китайского моря до Чанги после того, как пилот проинформировал о бомбе", - говорится в сообщении.

В дочерней авиакомпании Singapore Airlines Scoot подтвердили, что один из их самолетов, который направлялся в Хайяй (Таиланд - ред.) был безопасно сопровожден в Международный аэропорт Чанги.

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Речь идет о самолете с двумя двигателями типа Airbus A320, совершавшем рейс TR634.

Полиция аэропорта сообщила, что ныне им известно об инциденте, и что они проводят дополнительные проверки.

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Новости мира, F-15SG, Бомба, Взрыв, Самолет, Сингапур.
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