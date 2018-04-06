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Экс-президент Южной Кореи приговорена к 24 годам тюрьмы

Пак Кын Хе
10:36 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам заключения по делу о коррупции.

Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, которая была подвергнута импичменту в прошлом году на фоне коррупционного скандала, вынесли приговор в пятницу в связи с обвинениями, включая взяточничество, принуждение и злоупотребление властью, передает Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам заключения по делу о коррупции.

Пак Кын Хе приговорили к 24 годам лишения свободы, что, как отмечает издание, равносильно пожизненному заключению для 66-летней женщине.

Ее подозревали в сговоре с ее соратницей для вымогательства миллионов долларов у крупнейших предприятий Южной Кореи для личной выгоды.

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Пак Кын Хе отказался присутствовать на судебном процессе, заявив, что она является жертвой "политической мести". Она не пришла в суд в пятницу и, как ожидается, обжалует свой приговор.

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Новости мира, Коррупция, Пак Кын Хе, Сеул, Южная Корея.
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