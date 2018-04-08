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Саммит Японии, Китая и Южной Кореи состоится 9 мая

Токио
10:38 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: На встрече лидеров трех стран будут обсуждаться общие проблемы региона.

Япония, Китай и Южная Корея перешли к заключительной стадии согласования деталей встречи, запланированной на 9 мая в Токио, с участием представителей руководства трёх стран. Об этом сообщает телеканал NHK.

В связи с этим Японию впервые с официальным визитом посетит премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Помимо участия в саммите, он должен будет провести отдельную двустороннюю встречу с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Главной её темой, как отмечает телеканал, станет окончательное согласование деталей механизма предотвращения столкновений на море и в воздушном пространстве в районе Восточно-Китайского моря. Токио вовлечен там в споры с Пекином по вопросу принадлежности необитаемых островов Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао), у которых находятся месторождения природного газа и пролегают границы эксклюзивных экономических зон двух стран. Кроме того, Ли Кэцян выступит на мероприятии, организованном Японской федерацией бизнеса (Кейданрен), где расскажет об инициативе правительства КНР "Один пояс, один путь". Также отмечается, что его может принять император Акихито.

Что касается участия президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в трехстороннем саммите, то ранее агентство Kyodo проинформировал, что его визит будет неофициальным. Это отражает охлаждение отношений между Токио и Сеулом на фоне очередного обострения проблемы так называемых женщин для развлечения — жертв сексуального насилия времен японской оккупации Корейского полуострова 1910-1945 годов. В декабре 2015 года Токио и Сеул достигли консенсуса по данной проблеме, который, как предполагалось, послужит окончательным решением конфликта. Однако с приходом к власти Мун Чжэ Ина южнокорейская администрация заявила о планах тщательного расследования процесса заключения этого соглашения. Оно, как подчеркивают в Сеуле, а не встречает поддержки у значительной части населения страны. Последняя встреча с участием представителей руководства Японии, КНР и Республики Корея состоялась в ноябре 2015 году в Сеуле. Китай на таких переговорах обычно представляет премьер Госсовета.

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Новости мира, Китай, Саммит, Токио, Южная Корея, Япония.
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