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Китай запретил экспорт в КНДР материалов для оружия массового уничтожения

Китай и КНДР
07:22 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Twitter

Новости мира: Торговое ведомство Китая опубликовало подробный список всех запрещенных к экспорту материалов и технологий.

Китай в рамках выполнения требований резолюции СБ ООН запретила экспорт в КНДР материалов и технологий, которые могут использоваться при изготовлении оружия массового поражения, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

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“В рамках выполнения резолюции 2575 Совета Безопасности ООН, в соответствии с 16-й и 18-й статей „Закона о внешней торговле“, прекратить экспорт в КНДР материалов двойного назначения и технологий, имеющих отношение к оружию массового поражения и в его средств транспортировки, а также материалов двойного назначения для обычных вооружений”, — говорится в опубликованном заявлении.

Запрет вступает в силу в день публикации заявления.

Напомним, согласно сообщению американского Института науки и международной безопасности, который проанализировал спутниковые снимки, КНДР продолжает развивать инфраструктуру в районе ядерного центра Йонбёне в провинции Пхёнан-Пукто, что может свидетельствовать о проведения испытаний самой установки.

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Новости мира, Китай, КНДР, Новости Китая, Новости КНДР, Северная Корея, Ядерное оружие.
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