Экс-президента Кореи подозревают в коррупции и растрате средств

Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения в коррупции бывшему президенту Ли Мён Баку, находившемуся у власти в 2008-2013 годах.

Об этом сообщает АР.

"Бывший президент Ли Мён Бак был обвинен в взяточничестве, растрате и других преступлениях", - говорится в сообщении.

В частности, прокуратура обвиняет Ли в принятии взятки на сумму 11 миллиардов вон (10 миллионов долларов), а также в растрате около 35 миллиардов вон (33 миллиона долларов) государственных средств и уклонении от корпоративных налогов на общую сумму в 3 миллиарда вон (281 270 долларов США).

Ли Мён Бак свою вину отрицает.

Как сообщалось, на прошлой неделе преемница Ли, Пак Кын Хе была признана виновной в коррупции и злоупотреблении властью и приговорена к 24 годам лишения свободы.