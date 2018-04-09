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Казахстан направит миротворцев в Ливан

Танк Казахстана
12:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Казахстан осенью планирует отправить роту миротворцев в Ливан в рамках тесного сотрудничества с ООН.

Казахстан готовит роту миротворцев к отправке в Ливан осенью, сообщил заместитель министра обороны Талгат Мухтаров.

"Мы продолжаем работу для направления подразделения, роту мы готовим. Прошли все процедуры, остались отдельные нюансы и думаем, к осени отправим роту, это 120 человек, предварительно это миссия в Ливане", - сказал Т.Мухтаров журналистам в понедельник.

Он отметил, что ранее Казахстан участвовал в миротворческой деятельности, только отправляя отдельных офицеров. Теперь же после принятия закона о миротворческой деятельности стало возможным отправлять для участия в миссии подразделения.

"Мы почему не направляли, потому что у нас не было закона о миротворческой деятельности, не были обговорены все социальные вопросы, гарантии, безопасность. Закон принят, идет подготовка, тесно работаем с ООН. Я был лично в Ливане, посмотрел местность, где будем исполнять. Это миротворческая миссия по поддержанию мира", - сказал замминистра.

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Новости мира, Казахстан, Ливан, Минобороны Казахстана, ООН, Талгат Мухтаров.
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