Казахстан направит миротворцев в Ливан

Казахстан готовит роту миротворцев к отправке в Ливан осенью, сообщил заместитель министра обороны Талгат Мухтаров.

"Мы продолжаем работу для направления подразделения, роту мы готовим. Прошли все процедуры, остались отдельные нюансы и думаем, к осени отправим роту, это 120 человек, предварительно это миссия в Ливане", - сказал Т.Мухтаров журналистам в понедельник.

Он отметил, что ранее Казахстан участвовал в миротворческой деятельности, только отправляя отдельных офицеров. Теперь же после принятия закона о миротворческой деятельности стало возможным отправлять для участия в миссии подразделения.

"Мы почему не направляли, потому что у нас не было закона о миротворческой деятельности, не были обговорены все социальные вопросы, гарантии, безопасность. Закон принят, идет подготовка, тесно работаем с ООН. Я был лично в Ливане, посмотрел местность, где будем исполнять. Это миротворческая миссия по поддержанию мира", - сказал замминистра.