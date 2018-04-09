Казахстан направит миротворцев в Ливан
Новости мира: Казахстан осенью планирует отправить роту миротворцев в Ливан в рамках тесного сотрудничества с ООН.
Казахстан готовит роту миротворцев к отправке в Ливан осенью, сообщил заместитель министра обороны Талгат Мухтаров.
"Мы продолжаем работу для направления подразделения, роту мы готовим. Прошли все процедуры, остались отдельные нюансы и думаем, к осени отправим роту, это 120 человек, предварительно это миссия в Ливане", - сказал Т.Мухтаров журналистам в понедельник.
Он отметил, что ранее Казахстан участвовал в миротворческой деятельности, только отправляя отдельных офицеров. Теперь же после принятия закона о миротворческой деятельности стало возможным отправлять для участия в миссии подразделения.
"Мы почему не направляли, потому что у нас не было закона о миротворческой деятельности, не были обговорены все социальные вопросы, гарантии, безопасность. Закон принят, идет подготовка, тесно работаем с ООН. Я был лично в Ливане, посмотрел местность, где будем исполнять. Это миротворческая миссия по поддержанию мира", - сказал замминистра.