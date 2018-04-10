Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рынок недвижимости: как изменится стоимость жилья в Украине Рынок недвижимости: как изменится стоимость жилья в Украине
Новости: Порошенко напомнил о подъеме Украины в рейтинге Doing Business Порошенко напомнил о подъеме Украины в рейтинге Doing Business
Новости: В США осуществлено покушение на боксера Флойда Мейвезера В США осуществлено покушение на боксера Флойда Мейвезера
Новости: В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок
X

Китай собирается открыть военную базу в Океании

Китай собирается открыть военную базу в Океании
06:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Свою первую зарубежную военную базу КНР открыла в августе прошлого года в африканском Джибути, на очереди - Вануату в Океании.

Китай намерен создать военную базу на территории островного тихоокеанского государства Вануату.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters.

Украине на заметку: как выглядят скоростные автомагистрали в Китае (Фото)
Украине на заметку: как выглядят скоростные автомагистрали в Китае (Фото)Читать полностью

«Со ссылкой на неназванные источники указывается, что официального предложения пока сделано не было, но предварительные разговоры относительно размещения полномасштабной китайской военной базы в Вануату ведутся», - пишет Reuters.

В материале добавляется, что возможна перспектива размещения китайских войск настолько близко к Австралии обсуждалась на самом высоком уровне как в Канберре, так и в Вашингтоне.

По информации австралийского информационного агентства Fairfax Media, продолжается дискуссия относительно заключения промежуточного соглашения, которое бы позволило китайским военным лодкам заходить в порты Вануату на обслуживание, что со временем должно привести к созданию полной военной базы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Вануату, Военная база, Китай, Новости Китая, Океания.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Экс-президента Кореи подозревают в коррупции и растрате средств В Японии произошло мощное землетрясение, есть раненые Китай запретил экспорт в КНДР материалов для оружия массового уничтожения

Последние новости

В США заинтересовались большим пожертвованием Пинчука в Фонд Трампа Уникальный "трансформер" Bugatti Veyron будет продан с молотка Канадец сбросил 148 кг из-за чувства стыда (Фото)
Сегодня читают
01 Святослав Вакарчук поделился впечатлениями от прогулки в Киеве
02 Кремль рассказал о беседе Путина с Меркель
03 Ученые нашли деревянные инструменты возрастом 90 тысяч лет
04 В Турции на дне озера обнаружили огромный загадочный замок
05 Легенда украинского футбола проведет жеребьевку 1/2 финала Лиги чемпионов
Новости сегодня
07:31 Катар получил одобрение Госдепа США на поставку высокоточных ракет
07:25 Влюбленная пара делает один и тот же снимок в различных странах мира (Фото)
07:22 Велогонщик умер после падения во время гонки-однодневки
07:16 До и после: как меняются лица людей после нескольких бокалов вина (Фото)
07:14 Американский эсминец приблизился к военной базе РФ в Сирии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко прибыл в Германию Порошенко прибыл в Германию
Новости: Коболев: "Северный Поток-2" расколет ЕС Коболев: "Северный Поток-2" расколет ЕС
Новости: Британия и Франция РФ в химической атаке в Сирии РФ обвинили в химической атаке в Сирии
Новости: Рецепт дня: корсиканская творожная запеканка с апельсинами Рецепт дня: корсиканская творожная запеканка с апельсинами
Добавить комментарий
0