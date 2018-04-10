Китай собирается открыть военную базу в Океании

Китай намерен создать военную базу на территории островного тихоокеанского государства Вануату.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters.

«Со ссылкой на неназванные источники указывается, что официального предложения пока сделано не было, но предварительные разговоры относительно размещения полномасштабной китайской военной базы в Вануату ведутся», - пишет Reuters.

В материале добавляется, что возможна перспектива размещения китайских войск настолько близко к Австралии обсуждалась на самом высоком уровне как в Канберре, так и в Вашингтоне.

По информации австралийского информационного агентства Fairfax Media, продолжается дискуссия относительно заключения промежуточного соглашения, которое бы позволило китайским военным лодкам заходить в порты Вануату на обслуживание, что со временем должно привести к созданию полной военной базы.