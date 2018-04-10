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Лидер КНДР обсудил с партией будущий диалог с США

Заседание Ким Чен Ына с руководством Трудовой партии Кореи
07:59 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua

Новости мира: Лидер КНДР Ким Чен Ын обсудил с руководством Трудовой партии Кореи будущий диалог с США.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын обсудил с руководством Трудовой партии Кореи, которую он возглавляет, будущий диалог с США.

Об этом сообщили государственные СМИ КНДР, передает DW.com.

При этом Ким Чен Ын впервые употребил слово "диалог" в контексте отношений с США. Кроме того, партийная верхушка обсудила отношения с южным соседом - Южной Кореей.

Ранее появилась информация, что власти Северной Кореи впервые выразили Вашингтону готовность обсудить создание безъядерной зоны на Корейском полуострове.

Эту тему предполагается затронуть на встрече лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По словам президента США, она может состояться "в мае или в начале июня".

По словам источника Reuters, об этой уступке со стороны КНДР удалось договориться на секретных переговорах между представителями двух стран. Таким образом устранено значительное препятствие на пути возможной встречи лидеров, переговоры о которой проходят не без сложностей.

Пхеньян в последние месяцы сигнализирует о готовности к контактам на международном уровне.

27 апреля должен состояться саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи - Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Встреча пройдет в пограничной деревне Пханмунджом.

Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, а северокорейскую - председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон. В составе каждой из них - по три человека.

О возможности двустороннего саммита с КНДР заявляла и Япония, сейчас в Пхеньяне обсуждают этот вопрос, сообщает газета Asahi со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, Ким Чен Ын проинформировал об этом высокопоставленных чиновников Трудовой партии Кореи. Саммит Японии и Северной Кореи, по информации Asahi, может состояться в начале июня.

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Новости мира, Ким Чен Ын, КНДР, Саммит Японии и Северной Кореи, Северная Корея, США, Трудовая партия Кореи, Южная Корея.
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