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Назван самый старый мужчина на Земле: фото

Житель острова Хоккайдо родился 25 июля 1905 года
16:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: guinnessworldrecords.com

Новости мира: Книга рекордов Гиннесса признала 112-летнего жителя японского острова старейшим мужчиной планеты.

Житель японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака признан самым пожилым мужчиной на Земле. Ему 112 лет и 259 дней.

Представитель Книги рекордов Гиннеса посетила рекордсмена 10 апреля, чтобы передать ему сертификат, сообщается на сайте книги.

"Он может научить нас всех важному уроку ценности жизни и тому, как превышать лимиты человеческого долголетия", - прокомментировал рекорд Нонаки  главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крэг Глейдэй.

У самого пожилого мужчины на Земле есть семь братьев и одна сестра, живущие неподалеку от него, а также пятеро детей. Ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании. Он скончался в феврале этого года.

 Как сообщалось, в сентябре прошлого года умер самый старый кот на земле, ему было 32 года.

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Новости мира, Долгожитель, Книга рекордов Гиннесса, Масадзо Нонака, Хоккайдо, Япония.
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