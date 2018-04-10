Назван самый старый мужчина на Земле: фото

Житель японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака признан самым пожилым мужчиной на Земле. Ему 112 лет и 259 дней.

Представитель Книги рекордов Гиннеса посетила рекордсмена 10 апреля, чтобы передать ему сертификат, сообщается на сайте книги.

"Он может научить нас всех важному уроку ценности жизни и тому, как превышать лимиты человеческого долголетия", - прокомментировал рекорд Нонаки главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крэг Глейдэй.

У самого пожилого мужчины на Земле есть семь братьев и одна сестра, живущие неподалеку от него, а также пятеро детей. Ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании. Он скончался в феврале этого года.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года умер самый старый кот на земле, ему было 32 года.