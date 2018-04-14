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Демонстранты в Ереване ворвались в здание Общественного радио

Активисты в Ереване
14:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: В Ереване сотня демонстрантов ворвалась в здание Общественного радио Армении.

Участники шествия против выдвижения на пост премьер-министра Армении Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении в центре Еревана.

Как сообщает корреспондент, после решения совета Республиканской партии об утверждении С.Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера, находящиеся с минувшей пятницы на площади Франции в Ереване демонстранты решили организовать шествие по центральным улицам города.

Охраняющие здание Общественного радио полицейские не смогли помешать демонстрантам. В итоге около сотни из них проникли в здание. Один из полицейских достал оружие, но не стал его применять.

 

Сейчас группа демонстрантов расположилась в одной из студий радио.

 

Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян, который потребовал прямого эфира.

Получив отказ, Н.Пашинян стал выступать в прямом видеоэфире радиостанции "Свобода".

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Новости мира, Армения, Ереван, Общественное радио Армении, Радио Армении, Серж Саргсян.
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