Демонстранты в Ереване ворвались в здание Общественного радио

Участники шествия против выдвижения на пост премьер-министра Армении Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении в центре Еревана.

Как сообщает корреспондент, после решения совета Республиканской партии об утверждении С.Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера, находящиеся с минувшей пятницы на площади Франции в Ереване демонстранты решили организовать шествие по центральным улицам города.

Охраняющие здание Общественного радио полицейские не смогли помешать демонстрантам. В итоге около сотни из них проникли в здание. Один из полицейских достал оружие, но не стал его применять.

Сейчас группа демонстрантов расположилась в одной из студий радио.

Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян, который потребовал прямого эфира.

Получив отказ, Н.Пашинян стал выступать в прямом видеоэфире радиостанции "Свобода".