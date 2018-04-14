Демонстранты в Ереване ворвались в здание Общественного радио
Новости мира: В Ереване сотня демонстрантов ворвалась в здание Общественного радио Армении.
Участники шествия против выдвижения на пост премьер-министра Армении Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении в центре Еревана.
Как сообщает корреспондент, после решения совета Республиканской партии об утверждении С.Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера, находящиеся с минувшей пятницы на площади Франции в Ереване демонстранты решили организовать шествие по центральным улицам города.
Охраняющие здание Общественного радио полицейские не смогли помешать демонстрантам. В итоге около сотни из них проникли в здание. Один из полицейских достал оружие, но не стал его применять.
#Arménie #manifestation de l'opposition dans les rues de la capitale arménienne Erevan. pic.twitter.com/BVUIXToer3
— Vahé Ter Minassian (@VaheTer) 14 апреля 2018 г.
Сейчас группа демонстрантов расположилась в одной из студий радио.
#Arménie #manifestation en images. pic.twitter.com/TteL8Ig6nr
— Vahé Ter Minassian (@VaheTer) 14 апреля 2018 г.
Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян, который потребовал прямого эфира.
Получив отказ, Н.Пашинян стал выступать в прямом видеоэфире радиостанции "Свобода".