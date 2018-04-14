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Китай не поддержал силовую реакцию против Сирии

Флаг Китая
23:11 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Китай в ООН назвал удар по Сирии нарушением международных норм.

Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, не поддержал силовой реакции США, Великобритании и Франции в отношении сирийского режима, назвав это нарушением международных норм.

С соответствующим заявлением выступил в субботу на экстренном заседании СБ ООН постоянный представитель Китая при ООН Ма Чжаосюй.

"Китай неоднократно призывал урегулировать споры мирным путем, а также выступал против применения силы в международных отношениях. Любые односторонние военные действия, противоречащие принципам и целям Устава ООН, нарушают правила международных отношений, международное право и создают еще больше осложнений", - заявил глава китайской делегации.

Он призвал стороны "воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации".

Представитель КНР также призвал к продолжению диалога, заявив, что "нет альтернативы мирному решению сирийского вопроса".

Ма Чжаосюй также выразил позицию официального Пекина за проведение беспристрастного расследования касательно химической атаки в Сирии.

Как сообщалось, в ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли высокоточные ракетные удары по трем объектам в Сирии, связанным с химическим оружием, в ответ на химатаки режима Асада против мирных граждан.

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Новости мира, Китай, Нарушение международных норм, ООН, Сирия.
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