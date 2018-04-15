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Ким Чен Ын обещает Китаю развитие отношений

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин
09:59 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: По словам лидера КНДР, дружеские отношения Китая и Северной Кореи станут еще крепче.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил за укрепление отношений с Китаем и пообещал вывести их на новую стадию развития. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК. Об этом он заявил в ходе встречи, состоявшейся в Пхеньяне с председателем Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ОМС ЦК КПК) Сун Тао.

"Верховный лидер заявил, что он будет решительно продвигать и развивать традиционно дружественные отношения КНДР с Китаем и выведет их на новую стадию развития", — говорится в сообщении.

Сун Тао прибыл в КНДР для участия в мероприятиях по случаю 106-летия со дня рождения Ким Ир Сена (1912-1994), которое отмечается 15 апреля.

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Новости мира, Дружба, Ким Чен Ын, Китай, КНДР, Пхеньян.
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