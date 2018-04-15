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Пассажир рейса Air China угрожал члену экипажа ручкой
Новости мира: Борт авиакомпании Air China был экстренно посажен после нападения одного из пассажиров, вооруженного шариковой ручкой, на члена экипажа.
В китайском городе Чжэнчжоу провинции Хэнань самолет авиакомпании Air China совершил экстренную посадку после того, как пассажир напал на члена экипажа с ручкой. Об этом сообщает телеканал CGTN.
Самолет выполнял рейс из Чанша в Пекин. В 11 утра он должен был прибыть в пекинский аэропорт. Однако самолет был перенаправлен в Чжэнчжоу и приземлился там в 9:58. Как сообщается, такие меры были приняты из-за инцидента во время полета - мужчина напал на члена экипажа и угрожал ему ручкой. По состоянию на 13:17 инцидент был разрешен, все пассажиры и члены экипажа находятся в безопасности.
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