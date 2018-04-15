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На афгано-пакистанской границе идет бой

Афганская армия
12:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: В перестрелке между афганскими и пакистанскими военными погибло уже трое пакистанцев и двое афганцев.

Число потерь пакистанской стороны в ходе вооруженного конфликта на границе с Афганистаном растет, по крайней мере, уже три пакистанских военных убиты, двое попали в плен к афганцам, сообщил в воскресенье телеканала 1TV, ссылаясь на власти афганской провинции Хост. По данным телеканала, появились потери и у афганской стороны - убит один сотрудник афганской пограничной полиции и один мирный житель.

"Вооруженный конфликт на линии Дюранда на границы Пакистана с Афганистаном вспыхнул в 8 утра в воскресенье после того, как пакистанские военные попытались захватить контрольно-пропускной пункт афганских пограничников в населенном пункте Зазай-Майдан провинции Хост. Боестолкновение продолжается", - сообщил начальник пресс-центра управления полиции провинции Басир Хана.

По его словам, на сторону афганских военных встали местные жители, "чтобы противостоять агрессии", в зоне конфликта из-за угрозы безопасности закрыто несколько школ. Ранее сообщалось, что в ходе вооруженного конфликта были убиты двое пакистанских военных, с афганской стороны потерь не было.

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Новости мира, Афганистан, Граница, Конфликт, Пакистан, Перестрелка.
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