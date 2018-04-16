Протесты в Армении: движение по центру Еревана прекращено

Протестующие против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра утром в понедельник перекрыли ряд ключевых автодорог в Ереване, сообщает корреспондент.

В минувшее воскресенье возглавляющий действия демонстрантов депутат парламента Армении, руководитель оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян призвал жителей Еревана организовать "массовые акции гражданского неповиновения", в частности, блокировать улицы, перекрывать движения по мостам, нарушить работу метрополитена, обналичить все банковские счета.

В настоящее время перекрыт ряд автодорог, связывающих спальные районы города с центром. На дорогах оставлены машины без водителей с включенными аварийными сигналами. Люди ложатся на асфальт, не пропуская автомашины, в том числе общественный транспорт.

Движение по центру города почти прекращено.

Полиция заблокировала подступы к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна.

"Наша цель - дойти до здания парламента", - заявил своим сторонникам Н.Пашинян.

В субботу правящая Республиканская партия официально утвердила кандидатуру руководителя партии, экс-президента С.Саргсяна на посту премьер-министра страны.

В понедельник его кандидатура будет выдвинута официально парламентской фракцией Республиканской партии.

17 апреля в парламенте Армении состоятся выборы нового премьер-министра Армении, в руках которого будет сконцентрирована власть в соответствии с переходом страны к парламентской форме правления. Полномочия С.Саргсяна на посту президента завершились 9 апреля.