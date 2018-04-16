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Протесты в Армении: движение по центру Еревана прекращено

Армения
09:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Противники премьерства Сержа Саргсяна перекрыли дороги в центре Еревана.

Протестующие против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра утром в понедельник перекрыли ряд ключевых автодорог в Ереване, сообщает корреспондент.

В минувшее воскресенье возглавляющий действия демонстрантов депутат парламента Армении, руководитель оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян призвал жителей Еревана организовать "массовые акции гражданского неповиновения", в частности, блокировать улицы, перекрывать движения по мостам, нарушить работу метрополитена, обналичить все банковские счета.

 

В настоящее время перекрыт ряд автодорог, связывающих спальные районы города с центром. На дорогах оставлены машины без водителей с включенными аварийными сигналами. Люди ложатся на асфальт, не пропуская автомашины, в том числе общественный транспорт.

Движение по центру города почти прекращено.

Полиция заблокировала подступы к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна.

"Наша цель - дойти до здания парламента", - заявил своим сторонникам Н.Пашинян.

В субботу правящая Республиканская партия официально утвердила кандидатуру руководителя партии, экс-президента С.Саргсяна на посту премьер-министра страны.

В понедельник его кандидатура будет выдвинута официально парламентской фракцией Республиканской партии.

17 апреля в парламенте Армении состоятся выборы нового премьер-министра Армении, в руках которого будет сконцентрирована власть в соответствии с переходом страны к парламентской форме правления. Полномочия С.Саргсяна на посту президента завершились 9 апреля.

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Новости мира, Активисты в Армении, Армения, Протесты в Ереване, Серж Саргасян.
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