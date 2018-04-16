Протесты в Армении: движение по центру Еревана прекращено
Новости мира: Противники премьерства Сержа Саргсяна перекрыли дороги в центре Еревана.
Протестующие против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра утром в понедельник перекрыли ряд ключевых автодорог в Ереване, сообщает корреспондент.
В минувшее воскресенье возглавляющий действия демонстрантов депутат парламента Армении, руководитель оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян призвал жителей Еревана организовать "массовые акции гражданского неповиновения", в частности, блокировать улицы, перекрывать движения по мостам, нарушить работу метрополитена, обналичить все банковские счета.
Երևանի կենտրոնի երթևեկությունն արգելափակված է․ ՖՈՏՈՇԱՐՔ#Armenia #Yerevan #news #photostory #RejectSerzh
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— CivilNet.AM (@CivilNetTV) 16 апреля 2018 г.
В настоящее время перекрыт ряд автодорог, связывающих спальные районы города с центром. На дорогах оставлены машины без водителей с включенными аварийными сигналами. Люди ложатся на асфальт, не пропуская автомашины, в том числе общественный транспорт.
Движение по центру города почти прекращено.
Полиция заблокировала подступы к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна.
"Наша цель - дойти до здания парламента", - заявил своим сторонникам Н.Пашинян.
В субботу правящая Республиканская партия официально утвердила кандидатуру руководителя партии, экс-президента С.Саргсяна на посту премьер-министра страны.
В понедельник его кандидатура будет выдвинута официально парламентской фракцией Республиканской партии.
17 апреля в парламенте Армении состоятся выборы нового премьер-министра Армении, в руках которого будет сконцентрирована власть в соответствии с переходом страны к парламентской форме правления. Полномочия С.Саргсяна на посту президента завершились 9 апреля.