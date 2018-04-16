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Массовые протесты в Ереване: есть первые пострадавшие

Протесты в Ереване
19:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: В Ереване госпитализированы 46 человек после столкновения демонстрантов и полиции.

В результате столкновения протестующих против выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера Армении демонстрантов и полиции в центре Еревана госпитализированы 46 человек.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении, из них шестеро - полицейские.

"Часть пострадавших после амбулаторной помощи была выписана. У гражданских лиц в основном поверхностные ранения нижних конечностей. Ранения полицейские получили тупыми и режущими предметами. Один из полицейских прооперирован, у него перерезана вена. Жизни пострадавших опасность не угрожает", - отметили в Минздраве.

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Как сообщалось, стычки начались в понедельник днем между манифестантами и полицией на проспекте Баграмяна в центре Еревана.

Демонстранты вышли протестовать против выдвижения кандидатуры С.Саргсяна на пост премьера Армении. Противник выдвижения кандидатуры С.Саргсяна на пост премьер-министра, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Н.Пашинян призвал своих сторонников отправиться к зданию парламента.

Части демонстрантов удалось прорвать оцепление полиции. По проспекту протянута колючая проволока. Полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты.

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Новости мира, Армения, Ереван, Протесты, Протесты в Ереване, Серж Саргсян.
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