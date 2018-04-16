Массовые протесты в Ереване: есть первые пострадавшие

В результате столкновения протестующих против выдвижения кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера Армении демонстрантов и полиции в центре Еревана госпитализированы 46 человек.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении, из них шестеро - полицейские.

"Часть пострадавших после амбулаторной помощи была выписана. У гражданских лиц в основном поверхностные ранения нижних конечностей. Ранения полицейские получили тупыми и режущими предметами. Один из полицейских прооперирован, у него перерезана вена. Жизни пострадавших опасность не угрожает", - отметили в Минздраве.

Как сообщалось, стычки начались в понедельник днем между манифестантами и полицией на проспекте Баграмяна в центре Еревана.

Демонстранты вышли протестовать против выдвижения кандидатуры С.Саргсяна на пост премьера Армении. Противник выдвижения кандидатуры С.Саргсяна на пост премьер-министра, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Н.Пашинян призвал своих сторонников отправиться к зданию парламента.

Части демонстрантов удалось прорвать оцепление полиции. По проспекту протянута колючая проволока. Полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты.