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Протесты в Ереване: к парламенту стянули водометы и бронетехнику

Протесты в Ереване
09:45 Сегодня Телеграф

Новости мира: Протестующие разбили палаточный городок и блокируют все подступы к парламенту.

Полиция Еревана блокировала проспект Баграмяна, где расположено здание парламента Армении, стянула водомет и бронетехнику.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на "Интерфакс".

Утром 17 апреля полицейские во главе с замначальника ереванской полиции полковником Валерием Осипяном прибыли в палаточный городок оппозиционеров, требуя встречи с лидером протестного движения, депутатом парламента Армении Николом Пашиняном.

Демонстранты с 13 апреля блокируют центр Еревана, протестуя против кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Свой лагерь они разбили на площади Франции, примыкающей к проспекту Баграмяна.

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Ранее Пашинян призвал своих сторонников блокировать все подступы к парламенту, где во вторник должно пройти голосование по выборам премьер-министра.

2 марта армянский парламент впервые избрал президента, которым стал бывший премьер и посол Армен Саркисян.

Правящая Республиканская партия Армении 14 апреля выдвинула на пост премьер-министра Сержа Саргсяна, который с 2008 по 2018 годы занимал должность президента.

16 апреля в Ереване из-за столкновения демонстрантов с полицией госпитализировали 46 человек, 6 из них - правоохранители.

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Новости мира, Армен Саркисян, Армения, Протесты в Ереване.
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