В Ереване протестующие объявили "бархатную революцию"

Депутат парламента Армении Никол Пашинян, лидер оппозиционного движения, протестующего против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, заявил о создавшейся в республике "революционной ситуации".

"По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я и здесь сейчас объявляю о начале бархатной революции", - сказал Н.Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана.

Между тем в эти минуты в парламенте Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания С.Саргсяна премьер-министром.

С.Саргсян выступает с речью, представляя положения о переходе страны на парламентскую форму правления.

Здание парламента оцеплено усиленными нарядами полиции.