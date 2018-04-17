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В Ереване протестующие объявили "бархатную революцию"

Протесты в Армении
13:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Лидер оппозиционного движения объявляет о начале бархатной революции в Армении.

Депутат парламента Армении Никол Пашинян, лидер оппозиционного движения, протестующего против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, заявил о создавшейся в республике "революционной ситуации".

"По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я и здесь сейчас объявляю о начале бархатной революции", - сказал Н.Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана.

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Между тем в эти минуты в парламенте Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания С.Саргсяна премьер-министром.

С.Саргсян выступает с речью, представляя положения о переходе страны на парламентскую форму правления.

Здание парламента оцеплено усиленными нарядами полиции.

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Все по теме:

Новости мира, Армен Саркисян, Армения, Бархатная революция, Протесты в Ереване.
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