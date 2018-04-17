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Саргсян избран премьер-министром на фоне протестов в Ереване

Серж Саргасян
16:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Парламент Армении избрал Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики.

Парламент Армении проголосовал за кандидатуру лидера правящей Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики.

Как сообщает корреспондент, за кандидатуру С.Саргсяна проголосовали 76 депутатов, против - 17.

Против проголосовали депутаты оппозиционной фракции "Елк", руководитель которой Никол Пашинян возглавил уличные акции протеста в Ереване.

Оппозиционная фракция "Царукян" была свободна в голосовании.

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Оппозиционная фракция "Елк" имеет в парламенте 9 голосов, оппозиционная фракция "Царукян", лидером которой является один из крупнейших предпринимателей Армении Гагик Царукян, - 31 голос. Республиканская партия и "Дашнакцутюн" вместе имеют в парламенте страны 65 голосов.

Голосование прошло на фоне многотысячных акций протеста, организованных лидером оппозиционной фракции "Елк" Н.Пашиняном.

Кандидатура экс-президента Армении С.Саргсяна была выдвинута фракциями правящей Республиканской партии и коалиционного партнера - партии "Дашнакцутюн".

По данным местных СМИ, пост первого вице-премьера в новом правительстве может занять действующий премьер-министр Карен Карапетян, посты вице-премьеров - руководитель администрации президента Армен Геворкян и вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян.

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Новости мира, Армения, Ереван, Парламент Армении, Протесты в Армении, Серж Саргсян.
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