Саммит КНДР и Южной Кореи покажут в прямом эфире

Основные моменты саммита Южной и Северной Корей 27 апреля будут всемирно транслироваться в прямом эфире. Об этом заявили в администрации южнокорейского президента, сообщает Yonhap.

"Мы также согласились показать ключевые события исторического саммита Южной и Северной Корей через прямую трансляцию, начиная с первого рукопожатия двух лидеров", - сказал один из представителей администрации президента Южной Кореи Квон Хёк Ки. По его словам, в ходе прошедшего второго раунда консультаций по саммиту, где обсуждались вопросы протокола, обеспечения безопасности и освещения события в СМИ, стороны смогли прийти к взаимопониманию.

В администрации президента Южной Кореи подчеркнули, что многие детали еще предстоит согласовать, однако решение по поводу прямой трансляции уже принято. Как сообщалось, саммит Северной и Южной Корей состоится 27 апреля.