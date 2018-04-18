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Саммит КНДР и Южной Кореи покажут в прямом эфире

КНДР и Южная Корея
18:20 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Решение о прямой трансляции ключевых событий встречи лидеров двух Корей уже принято.

Основные моменты саммита Южной и Северной Корей 27 апреля будут всемирно транслироваться в прямом эфире. Об этом заявили в администрации южнокорейского президента, сообщает Yonhap.

"Мы также согласились показать ключевые события исторического саммита Южной и Северной Корей через прямую трансляцию, начиная с первого рукопожатия двух лидеров", - сказал один из представителей администрации президента Южной Кореи Квон Хёк Ки. По его словам, в ходе прошедшего второго раунда консультаций по саммиту, где обсуждались вопросы протокола, обеспечения безопасности и освещения события в СМИ, стороны смогли прийти к взаимопониманию.

В администрации президента Южной Кореи подчеркнули, что многие детали еще предстоит согласовать, однако решение по поводу прямой трансляции уже принято. Как сообщалось, саммит Северной и Южной Корей состоится 27 апреля.

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Новости мира, Встреча, КНДР, Прямая трансляция, Саммит, Южная Корея.
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