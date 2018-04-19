Землетрясение в Индонезии: есть погибшие и пострадавшие

Вследствие землетрясения магнитудой 4,4 на острове Ява в Индонезии погибли два человека, более 20 лиц получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, более двух тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает Reuters.

"Жертвы были убиты или ранены из-за падения домов. Люди проходят лечение в больнице или эвакуируются во временные убежища", - говорится в сообщении национальной спасательной службы.

Отмечается, что землетрясение произошло в центральной части острова Ява в районе Баньярнегара.

Как сообщает Channel News Asia, эпицентр подземных толчков располагался в 52 км к северу от района Кебумен. Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров. Стихия разрушила сотни домов, школы и мечети.