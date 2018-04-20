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В Японии вулкан Ио Яма проснулся впервые за 250 лет

Вулкан
14:23 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Японии впервые за последние 250 лет проснулся вулкан Ио Яма, расширена запретная зона возле горы Киришима, где расположен вулкан.

На юге Японии вулкан Ио Яма проснулся впервые за 250 лет. Об этом сообщает AP со ссылкой на Метеорологическое управление Японии.

"В четверг с Ио Ямы высоко вверх поднимался дым и пепел, впервые с 1768 года", - говорится в сообщении.

Метеорологическое управление Японии в пятницу расширило запретную зону возле горы, где расположен вулкан.

Отмечается, что вулкан является частью горы Киришима на основном острове Японии Кюсю. Территория достигает 1000 километров на юго-запад от Токио.

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Как сообщает AP, в марте вблизи этого места впервые за 7 лет проснулся другой вулкан. Всего в Японии насчитывается 110 вулканов.

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Все по теме:

Новости мира, Вулкан Ио Яма, Гора Киришима, Извержение вулкана в Японии, Япония.
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