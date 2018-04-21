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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об остановке ядерных испытаний

Ким Чен Ын
02:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Северная Корея не будет проводить ядерные и ракетные испытания.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян 21 апреля прекращает ядерные и ракетные испытания, а также закрывает ядерный полигон.

С таким заявлением северокорейский лидер выступил на пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи. "С 21 апреля Северная Корея прекращает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении "Ренхап", которое цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын также объявил, что власть закроет ядерный полигон на севере страны, чтобы подтвердить обещание остановить испытания.

Как сообщалось, встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может состояться в начале июня.

В то же время Трамп заявил, что эта встреча может не состояться, если он не увидит готовности северокорейской стороны прекратить свою ракетно-ядерную программу.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Новости мира, Политика, Северная Корея, США, Ядерное оружие.
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