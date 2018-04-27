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К протестам в Армении присоединился еще один город

Армянский Гюмри
22:44 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В армянском городе Гюмри начался массовый митинг оппозиции: на площади собралось несколько тысяч протестующих.

Во втором по величине армянском городе Гюмри на севере страны в пятницу вечером начался митинг оппозиции во главе с лидером протестного движения, депутатом парламента Николом Пашиняном, на центральной площади Возрождения собрались несколько тысяч людей.

Гюмри традиционно считается городом, чьи жители придерживаются оппозиционных взглядов, и на выборах отдают наименьшее количество голосов за представителей власти.

Днем в пятницу Н.Пашинян и сотни его сторонников организовали автопробег из Еревана в Гюмри, во время которого кортеж делал остановки во всех населенных пунктах, где оппозиционного лидера встречали жители городов и сел. В субботу Н.Пашинян проведет митинг в городе Ванадзор.

Эти дни в Ереване Н.Пашинян объявил "выходными" для оппозиционеров. "Надо отдохнуть и с новой силой начать акции в воскресенье", - пояснил Н.Пашинян журналистам.

С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Н.Пашинян. 23 апреля С.Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Н.Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального собрания республики, которое состоится 1 мая.

На данный момент только оппозиционная фракция "Елк" выдвинула своего кандидата - Н.Пашиняна.

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Новости мира, Активисты, Армения, Гюмри, Забастовка, Протесты в Армении.
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