К протестам в Армении присоединился еще один город
Новости мира: В армянском городе Гюмри начался массовый митинг оппозиции: на площади собралось несколько тысяч протестующих.
Во втором по величине армянском городе Гюмри на севере страны в пятницу вечером начался митинг оппозиции во главе с лидером протестного движения, депутатом парламента Николом Пашиняном, на центральной площади Возрождения собрались несколько тысяч людей.
Гюмри традиционно считается городом, чьи жители придерживаются оппозиционных взглядов, и на выборах отдают наименьшее количество голосов за представителей власти.
Днем в пятницу Н.Пашинян и сотни его сторонников организовали автопробег из Еревана в Гюмри, во время которого кортеж делал остановки во всех населенных пунктах, где оппозиционного лидера встречали жители городов и сел. В субботу Н.Пашинян проведет митинг в городе Ванадзор.
Эти дни в Ереване Н.Пашинян объявил "выходными" для оппозиционеров. "Надо отдохнуть и с новой силой начать акции в воскресенье", - пояснил Н.Пашинян журналистам.
С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Н.Пашинян. 23 апреля С.Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.
Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Н.Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.
Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального собрания республики, которое состоится 1 мая.
На данный момент только оппозиционная фракция "Елк" выдвинула своего кандидата - Н.Пашиняна.