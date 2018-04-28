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Минюст Армении рассматривает происходящее в республике как политический процесс

Протесты в Армении
11:38 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Исполняющий министра юстиции Армении Давид Арутюнян заявил, что говорить о попытке захвата власти в стране не стоит.

И.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян считает, что в республике происходят исключительно политические процессы и говорить о попытке захвате власти не стоит.

"Это политический процесс, митинги, собрания. Все это регулируется законом. Это способ выражения гражданами своего недовольства, протеста", - сказал Д.Арутюнян, отвечая на вопрос "Интерфакса", являются ли действия оппозиции попыткой переворота и свержения конституционного строя.

С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян. 23 апреля С.Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

В правительстве Армении случился раскол коалиции

Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Н.Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания республики, которое состоится 1 мая.

На данный момент только оппозиционная фракция "Елк" выдвинула своего кандидата - Н.Пашиняна.

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Новости мира, Давид Арутюнян, Захват власти, Коррупция, Политические процессы, Протесты в Армении.
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