На японском острове разместят самолеты для наблюдения за КНДР

Канада и Австралия разместят самолеты на военной базе ВВС США Кадена, которая находится на японском острове Окинава.

Об этом сказано в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Японии.

Самолеты будут участвовать в операциях по наблюдению за активностью торговых судов КНДР, а также наблюдать за соблюдением санкций Совета безопасности ООН.

"Япония приветствует эту деятельность с точки зрения максимального давления на Северную Корею, сохраняя при этом солидарность международного сообщества", - сказано в заявлении МИД Японии.

Напомним, вчера, 27 апреля, КНДР и Южная Корея договорились о начале мирного процесса на корейском полуострове. До конца года страны планируют подписать мирный договор, тем самым официально закончив корейскую войну 1950-1953 годов.