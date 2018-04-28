Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

На японском острове разместят самолеты для наблюдения за КНДР

Самолеты США
14:47 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
112.ua

Новости мира: Целью наблюдений будет активность торговых судов КНДР и соблюдение санкций Совета безопасности ООН.

Канада и Австралия разместят самолеты на военной базе ВВС США Кадена, которая находится на японском острове Окинава.

Об этом сказано в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Японии.

Самолеты будут участвовать в операциях по наблюдению за активностью торговых судов КНДР, а также наблюдать за соблюдением санкций Совета безопасности ООН.

"Япония приветствует эту деятельность с точки зрения максимального давления на Северную Корею, сохраняя при этом солидарность международного сообщества", - сказано в заявлении МИД Японии.

Напомним, вчера, 27 апреля, КНДР и Южная Корея договорились о начале мирного процесса на корейском полуострове. До конца года страны планируют подписать мирный договор, тем самым официально закончив корейскую войну 1950-1953 годов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Австралия, Канада, КНДР, МИД Японии, Окинава, Самолеты ВВС США, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Индия и КНР установят мир на общей границе Нападение на школу в Китае: увеличилось количество погибших Минюст Армении рассматривает происходящее в республике как политический процесс

Последние новости

Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва Пустовой претендует на звание MVP чемпионата Испании Смех до слез: парень, который уснул на работе, стал мемом
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:33 Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
18:27 Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0