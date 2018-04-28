Индия и КНР установят мир на общей границе

Лидеры Китая и Индии договорились поддерживать мир на границе между странами, наладив сотрудничество своих военных структур.

Об этом заявил министр иностранных дел Индии Виджай Гохале, сообщает Reuters.

"Индия и Китай договорились улучшить сотрудничество между своими вооруженными силами для поддержания мира на границе", - говорится в сообщении.

Во время двухдневного визита премьер-министра Индии Нарандры Моди в китайский город Ухань для переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином, главы стран также договорились укрепить связи для более широкой региональной стабильности.

Как известно, между Индией и КНР существует территориальный спор. Страны до сих пор не пришли к соглашению о международно признанной делимитированной границе на отдельных горных участках в Гималаях.