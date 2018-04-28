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Пожар на "Башне Трампа" в Баку потушен: пострадал один человек

Баку
15:36 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Один человек отравился дымом во время пожара в бывшей Trump Tower в Баку.

Пожар в 130-метровой высотке Trump Tower ("Башня Трампа") в Баку потушен.

Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство АРА.

В Баку горит здание Trump Tower
В Баку горит здание Trump TowerЧитать полностью

"Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен. Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, устанавливаются причины пожара", - говорится в сообщении.

В результате пожара в бизнес-центре в Баку, известном как Trump Tower, пострадал один человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на заведующего отделением токсикологии Клинического медицинского центра №1 Азера Магсудова.

"В результате пожара отравление дымом получил один человек, который в настоящее время находится под нашим наблюдением", - сказал А.Магсудов.

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Новости мира, Trump Tower, Азербайджан, Баку, Пожар, Пожар в "Башне Трампа".
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