Пожар на "Башне Трампа" в Баку потушен: пострадал один человек

Пожар в 130-метровой высотке Trump Tower ("Башня Трампа") в Баку потушен.

Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство АРА.

"Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен. Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, устанавливаются причины пожара", - говорится в сообщении.

В результате пожара в бизнес-центре в Баку, известном как Trump Tower, пострадал один человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на заведующего отделением токсикологии Клинического медицинского центра №1 Азера Магсудова.

"В результате пожара отравление дымом получил один человек, который в настоящее время находится под нашим наблюдением", - сказал А.Магсудов.