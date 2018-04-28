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Партия Саргсяна не будет выдвигать своего кандидата на выборах

Армения
18:31 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Правящая партия Сержа Саргсяна отказалась выдвигать кандидатуру на пост премьера Армении.

Правящая в Армении Республиканская партия, лидером которой является бывший президент республики и экс-премьер Серж Саргсян, не станет выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства, заявил вице-спикер парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

"Состоялась встреча с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном. В повестке встречи был один вопрос - внутриполитическая ситуация и позиция по выборам премьер-министра", - сказал журналистам Э.Шармазанов в субботу.

"Республиканская партия решила не выдвигать кандидата на пост премьера Армении. Мы обсудим всех кандидатов, которые будут выдвинуты, и до голосования 1 мая примем решение. Изменилась политическая ситуация, сегодня в Армении внутриполитический кризис", - сказал он.

По словам Э.Шармазанова, партия руководствуется исключительно интересами государства. "Это осознанное решение. Когда будут выдвинуты все кандидаты, мы примем решение на основе наших обсуждений. У нас есть время до 18:00 30 апреля. На данный момент мы не знаем, есть ли другие кандидаты на пост премьера, кроме Никола Пашиняна (лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" - ред)", - отметил вице-спикер парламента Армении.

"По результатам встречи с С.Саргсяном и К.Карапетяном в субботу час назад было принято такое решение. Все мы приняли, что это лучшее для Армении решение", - подчеркнул Э.Шармазанов.

С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента С.Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Н.Пашинян. 23 апреля С.Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Н.Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания республики 1 мая.

На данный момент только оппозиционная фракция "Елк" выдвинула своего кандидата - Н.Пашиняна.

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Новости мира, Армения, Протесты в Армении, Серж Саргсян.
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