Лидер оппозиции Армении поставил ультиматум правительству

Правящая Республиканская партия вместе с другими фракциями парламента Армении должна поддержать на посту премьер-министра кандидата народа, заявил лидер протестного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян.

"Чтобы было хорошо, республиканцы вместе с другими фракциями должны поддержать кандидатуру народа. Я готов встретиться со всеми депутатами Республиканской партии, чтобы доказать им, что мы закрываем страницу внутриполитической ненависти", - сказал Н.Пашинян на митинге в городе Ванадзор на севере Армении.

"И если они сделают этот шаг, поддержат кандидата народа, то станут соавторами этой истории. Надеюсь, что политические силы даже не попробуют украсть победу народа, потому что это приведет к высылке этих политиков из политического поля Армении", - заявил он.

По словам Н.Пашиняна, если 1 мая премьером Армении будет избран другой кандидат, кроме него, то акции протеста продолжатся с "десятикратной силой".

"В противном случае. Даже не хочу говорить, что может быть в противном случае", - заявил он.

Ранее в субботу сообщалось, что правящая в Армении Республиканская партия, лидером которой является бывший президент республики и экс-премьер Серж Саргсян, не станет выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства.