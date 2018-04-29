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Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги

Протесты в Ереване
14:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Сотни демонстрантов проводят шествия почти по всем улицам Еревана, перекрывают дороги мусорными баками, скамейками.

Сторонники лидера протестного движения, руководителя парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна по его призыву в воскресенье днем стали перекрывать автодороги по Еревану и областям Армении.

Закрыты дороги к площади Республики, где вечером намечен митинг оппозиции. Перекрыты проспекты, связывающие разные части города с центром Еревана, а также центральный проспект Маштоца.

Жители Арагацотнской области перекрыли также автотрассу Аштарак-Ереван, к северу от армянской столицы.

Ранее Н.Пашинян призвал своих сторонников вечером в воскресенье собраться на митинг на площади Республики в центре Еревана.

"Несмотря на то, что политическая ситуация изменилась, есть определенный прогресс, тем не менее, призываю всех вас сегодня с 12:00 начать наши мирные ненасильственные акции гражданского неповиновения, заблокировать все дороги. Ровно в 16:00 дороги должны быть открыты, чтобы наши граждане имели возможности прийти на митинг на площадь ровно в 19:00. Ожидается чрезвычайно важный митинг, и мы должны показать нашу решительность, показать, что нас невозможно сломит", - заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook Н.Пашинян.

Он также сообщил, что в 17:00 проведет шествие с площади Франции в сторону площади Республики, после чего начнет митинг.

С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян. 23 апреля С.Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Н.Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания республики, которое состоится 1 мая.

На данный момент только оппозиционная фракция "Елк" выдвинула своего кандидата - Н.Пашиняна.

Правящая в Армении Республиканская партия, лидером которой является бывший президент республики и экс-премьер Серж Саргсян, не станет выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства, заявил в субботу вице-спикер парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

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Новости мира, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Протесты, Протесты в Ереване.
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