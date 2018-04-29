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Протесты в Ереване: на завтра запланированы важные политические переговоры

Протесты в Армении
22:52 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Оппозиционер Никол Пашинян в понедельник встретится с парламентом, призвал сторонников прекратить акции протеста до вечера понедельника.

Лидер протестного движения, руководитель парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников не проводить каких-либо акций гражданского неповиновения в понедельник.

"Завтра с утра предстоит очень важная работа в парламенте. Я должен встретиться со всеми фракциями, чтобы в результате встреч принять решение и предоставить вам информацию о том, что выборы 1 мая премьер-министра Армении гарантированы", - сказал на митинге на площади Республики в Ереване Н.Пашинян.

"Я не смогу спокойно работать, если будут продолжаться акции гражданского неповиновения. Завтра берем тайм-аут. Встречаемся завтра на митинге в 17:00, где я вам расскажу о результатах моих встреч и работы", - отметил Н.Пашинян.

Кроме того, он считает, что протесты повысили имидж Армении за рубежом.

"Столько лет тратили миллионы долларов для повышения имиджа Армении в мире. За последние 20 лет в международной прессе об Армении не писали столько, сколько за последние десять дней. Причем, пишут только положительное", - сказал оппозиционер.

"Мир удивлен, как в этой маленькой постсоветской стране весь этот процесс удалось организовать так мирно, без крови, без выстрелов, без потерь. Но мы не должны терять бдительность. Наше движение должно быть более терпимым и мирным", - отметил он.

Кроме того, он заявил о готовности взять на себя полномочия премьер-министра Армении. "С ответственностью заявляю, что я готов с ответственностью вступить в должность премьер-министра Республики Армения. Служу армянскому народу", - сказал на митинге на площади Республики в Ереване Н.Пашинян.

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Новости мира, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Протесты, Протесты в Ереване.
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