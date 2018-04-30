Россиянин, воевавший на стороне боевиков в Сирии, задержан в аэропорту Еревана
Новости мира: В отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело, Сулеймангаджи Багадгаджиев задержан.
Служба национальной безопасности Армении в феврале пресекла попытку въезда на территорию республики по поддельным документам жителя города Махачкала, гражданина России Сулеймангаджи Багадгаджиева, сообщает в воскресенье пресс-центр СНБ.
По его данным, прибывший в Ереван транзитным рейсом из Кении С.Багадгаджиев пытался въехать в столицу Армении по поддельному паспорту Украины.
В результате оперативно-разведывательных действий получены данные о вербовке С.Багадгаджиева одной из международных террористических группировок и его участии в военном конфликте в Сирии за финансовую оплату.
"Получены также данные об интересе С.Багадгаджиева к конкретным местам в Ереване и других городах Армении. Предпринимаются меры по выяснению истинных причин приезда в Армению", - отметили в СНБ.