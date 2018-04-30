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Россиянин, воевавший на стороне боевиков в Сирии, задержан в аэропорту Еревана

Аэропорт Еревана
01:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: В отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело, Сулеймангаджи Багадгаджиев задержан.

Служба национальной безопасности Армении в феврале пресекла попытку въезда на территорию республики по поддельным документам жителя города Махачкала, гражданина России Сулеймангаджи Багадгаджиева, сообщает в воскресенье пресс-центр СНБ.

По его данным, прибывший в Ереван транзитным рейсом из Кении С.Багадгаджиев пытался въехать в столицу Армении по поддельному паспорту Украины. 

В результате оперативно-разведывательных действий получены данные о вербовке С.Багадгаджиева одной из международных террористических группировок и его участии в военном конфликте в Сирии за финансовую оплату.

"Получены также данные об интересе С.Багадгаджиева к конкретным местам в Ереване и других городах Армении. Предпринимаются меры по выяснению истинных причин приезда в Армению", - отметили в СНБ.

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Новости мира, Азия, Армения, Ереван, мир, РФ, Сирия.
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