Армения будет развивать отношения с Россией, ЕС, США и Китаем

Лидер протестного движения, руководитель парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян удовлетворен встречей с делегацией Госдумы и заявляет, что Ереван будет развивать отношения как с Россией, так и с ЕС и США.

"Состоялась очень эффективная встреча с делегацией Госдумы России. Встреча прошла в теплой атмосфере, и мы расстались друзьями. Мы отметили, что этот процесс не только не вредит армяно-российской дружбе, но в скором времени отношения Армении и России реально будут развиваться и углубляться", - сказал Н.Пашинян в воскресенье на митинге на площади Республики в Ереване.

По его словам, Армения и Россия "получат выгоды от этого процесса".

"Это чрезвычайно важный результат", - сказал Н.Пашинян.

"Мы также будем развивать наши отношения по всем направлениям, будем развивать отношения с ЕС, с США, Китаем, Ираном и Грузией. Для этого есть все предпосылки", - отметил он.

В парламенте Армении в воскресенье прошла встреча депутатов оппозиционной фракции "Елк" с прибывшими в республику российскими депутатами. Во встрече участовали: Н.Пашинян, депутаты Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян, с российской стороны - председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, депутат Виктор Водолацкий и глава аппарата комитета Госдумы по делам СНГ Николай Кротов.