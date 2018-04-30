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Пашинян сегодня проведет переговоры с парламентскими партиями Армении

Никол Пашинян
06:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Депутат Никол Пашинян проведет встречи со всеми парламентскими силами Армении.

В понедельник, 30 апреля, лидер движения "Мой шаг", депутат Никол Пашинян встретится со всеми парламентскими силами, в том числе с фракцией Республиканской партии Армении.

Об этом сообщает News.am.

Выступая в воскресенье на митинге на площади Республики, Пашинян отметил, что в понедельник будет сделан перерыв в акциях гражданского неповиновения.

"Призываю с этого момента всех республиканских депутатов прекратить контакты по телефону и предъявление условий. Согласно предварительной договоренности, я завтра встречусь с ними в качестве кандидата в премьер-министры для окончательного обсуждения повестки", - сказал Пашинян.

Об итогах переговоров он пообещал сообщить 30 апреля в 17:00 по местному времени.

"Я готов взять на себя ответственность в качестве премьер-министра, потому что служу Армении, армянскому народу и Арцаху", - заявил Пашинян.

Напомним, Пашинян возглавляет уличные протесты в Ереване, приведшие к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна. 24 апреля Пашинян отказался от переговоров с и. о. премьера и правящей партией. 29 апреля протесты в Ереване возобновились. Активисты, выступающие против правящей партии, перекрывали дороги.

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Новости мира, Азия, Армения, Ереван, Мой шаг, Никол Пашинян.
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