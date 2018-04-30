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Армянский оппозиционер оказался единственным кандидатом на пост премьера

Никол Пашиня
20:09 Пн, 30 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Оппозиционер Никол Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера Армении.

В 18:00 (17:00 по Киеву) понедельника завершился срок выдвижения кандидатов на пост премьер-министра Республики Армения.

"Единственным кандидатом является Никол Пашинян", - сказал пресс-секретарь парламента республики Арсен Бабабян.

Для избрания премьер-министра в парламенте 1 мая необходимы 53 голоса.

Кандидатуру Н.Пашиняна выдвинула фракция "Елк", имеющая в законодательном органе 9 голосов.

Оппозиционная фракция "Царукян" (31 голос) и фракция "Дашнакцутюн" (7 голосов) заявили, что проголосуют в пользу Н.Пашиняна.

Фракция правящей Республиканской партии обладает абсолютным большинством голосов - 58 депутатов. В партии, лидером которой является экс-премьер Серж Саргсян, заявили, что не станут выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства, однако о позиции по голосованию пока не сообщали.

Для избрания Н.Пашиняну нужно шесть голосов из фракции правящей партии.

В понедельник состоялись встречи Н.Пашиняна с членами всех парламентских фракций.

Между тем, в сообщении партии "Гражданский договор", которую возглавляет Н.Пашинян, говорится, что правительство США выразило готовность к тесному сотрудничеству с новым кабинетом министров Армении.

"Во время телефонного разговора Н.Пашиняна с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом были обсуждены внутриполитические процессы в Армении. У.Митчелл отметил, что правительство США готово тесно сотрудничать с новым правительством Армении, еще более укрепить армяно-американские отношения", - отмечается в сообщении.

Помощник госсекретаря также "выразил слова похвалы в адрес армянского народа и выразил надежду, что полиция и демонстранты будут избегать насилия".

О телефонном разговоре кратко сообщалось ранее в понедельник со ссылкой на самого Н.Пашиняна.

"Обсудили вопросы, связанные с мирным и законным разрешением внутриполитического кризиса в Армении", - написал Н.Пашинян на своей странице в Facebook.

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Новости мира, Армения, Кризис в Армении, Никол Пашинян, Правительство Армении, Протесты в Ереване.
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