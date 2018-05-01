Лесной пожар возник в Боржомском ущелье Грузии

В Боржомском ущелье Грузии в ночь на вторник возник лесной пожар, сообщают грузинские СМИ.

По информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, мобилизованы пожарно-спасательные бригады всего Боржомского района, однако добраться к месту возгорания на машинах не удается.

Огонь в лесном массиве, который находится приблизительно в семи километрах от села Сакире, уже распространился на площади в несколько сот квадратных метров.

"Пожарные пытаются погасить огонь с помощью переносных баллонов с водой. Живая сила будет работать всю ночь. Горят сухие деревья и трава", - сообщили журналистам в агентстве.

Вместе с этим существует опасность камнепада, из-за чего патрульная полиция перекрыла близлежащую автомобильную дорогу предупредительной лентой.

Пока не известно, будет ли подключен к тушению пожара вертолет.

В августе прошлого года серия пожаров произошла в Боржомском ущелье, где огонь тогда распространился на территорию более чем в 750 гектаров. В тушении пожара участвовали тысячи пожарных при поддержке авиации.