Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 01.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Визит Климкина в Египет: результаты встреч с дипломатами
Визит Климкина в Египет: результаты встреч с дипломатами
Новости: В экс-главу Правого сектора стреляли в Одессе
В экс-главу Правого сектора стреляли в Одессе
Новости: Ломаченко "уничтожил" в спарринге соперника Головкина
Ломаченко "уничтожил" в спарринге соперника Головкина
Новости: Какого числа Троица в 2018 году
Какого числа Троица в 2018 году
X

Лесной пожар возник в Боржомском ущелье Грузии

Грузия
05:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Локализовать возгорание пожарным не удается из-за невозможности подвезти технику к труднодоступному участку возгорания

В Боржомском ущелье Грузии в ночь на вторник возник лесной пожар, сообщают грузинские СМИ.

По информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, мобилизованы пожарно-спасательные бригады всего Боржомского района, однако добраться к месту возгорания на машинах не удается.

Огонь в лесном массиве, который находится приблизительно в семи километрах от села Сакире, уже распространился на площади в несколько сот квадратных метров.

"Пожарные пытаются погасить огонь с помощью переносных баллонов с водой. Живая сила будет работать всю ночь. Горят сухие деревья и трава", - сообщили журналистам в агентстве.

Вместе с этим существует опасность камнепада, из-за чего патрульная полиция перекрыла близлежащую автомобильную дорогу предупредительной лентой.

Пока не известно, будет ли подключен к тушению пожара вертолет.

В августе прошлого года серия пожаров произошла в Боржомском ущелье, где огонь тогда распространился на территорию более чем в 750 гектаров. В тушении пожара участвовали тысячи пожарных при поддержке авиации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Боржоми, Грузия, Пожар, Происшествия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Пашинян сегодня проведет переговоры с парламентскими партиями Армении Армения будет развивать отношения с Россией, ЕС, США и Китаем Россиянин, воевавший на стороне боевиков в Сирии, задержан в аэропорту Еревана

Последние новости

Роскошный средиземноморский дом с видом на залив Певеро (Фото) "Динамо" выкупит Бойко, если договорится с "Бешикташем" Xiaomi Mi Band 3 получит интересную функцию
Сегодня читают
01 В Сети опубликовали уникальный снимок Марса с расстояния 400 километров
02 Двухлетний гений-барабанщик "взорвал" Сеть (Видео)
03 Посол Украины в США прокомментировал предоставление Javelin
04 Старый внедорожник использовали для сноса дома (видео)
05 Ученые рассказали о вкусном напитке, который поможет снизить давление
Новости сегодня
13:55 Жуниор Мораес может продолжить карьеру в ЦСКА
13:50 Кевин Спейси появится в новом фильме "Клуб молодых миллиардеров" (Видео)
13:46 Крымскотатарского бизнесмена Велиляева удерживают в СИЗО "Лефортово"
13:44 13 лет назад Месси забил первый гол за "Барселону" (Видео)
13:40 Как живет богатая молодежь Саудовской Аравии (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: 1 мая - в Украине отмечают День труда
1 мая - в Украине отмечают День труда
Новости: В центре Киева начался марш активистов
В центре Киева начался марш активистов
Новости: В Армении сегодня выберут премьера
В Армении сегодня выберут премьера
Новости: NASA может перенести свою миссию Mars 2020
NASA может перенести свою миссию Mars 2020
Добавить комментарий
0