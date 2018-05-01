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В Ереване протестующие вновь собрались на площади Республики

Ереван
10:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Сотни людей собираются на площади Республики в Ереване в ожидании голосования по выборам нового премьера Армении.

Сотник людей собираются с раннего утра на площади Республики в центре Еревана, где на установленных больших экранах будет транслироваться в прямом эфире специальное заседание парламента, на котором будет выбран новый премьер-министр, сообщает корреспондент.

Между тем, лидер протестного движения, руководитель парламентской фракции "Елк", единственный кандидат в премьер-министры Никол Пашинян заявил на своей странице в Facebook, что правящая Республиканская партия "решила провалить выборы премьера".

"Ночью республиканцы во главе с Сержем Саргсяном провели собрание и решили добиться провала выборов премьер-министра Армении. Цель Республиканской партии - провалить выборы, остаться у власти и потом провести парламентские выборы", - отметил он.

Между тем, ранее руководитель фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян заявил журналистам, что Республиканская партия не будет препятствовать проведению выборов и обеспечит кворум, однако о позиции фракции по голосованию он ничего не сообщил.

Кандидатуру Н.Пашиняна выдвинула фракция "Елк", обладающая в законодательном органе девятью голосами.

Оппозиционная фракция "Царукян" (31 голос) и фракция "Дашнакцутюн" (семь голосов) заявили, что проголосуют в пользу Н.Пашиняна.

Фракция правящей Республиканской партии обладает абсолютным большинством голосов - 58 депутатов. В партии, лидером которой является экс-премьер Серж Саргсян, заявили, что не станут выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства, однако о позиции по голосованию пока не сообщали. Предполагается, что о своей позиции республиканцы заявят непосредственно перед голосованием во вторник.

Для избрания Н.Пашиняну нужно шесть голосов из фракции правящей партии, в случае, если все депутаты от остальных фракций примут участие в голосовании.

С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Н.Пашинян. 23 апреля С.Саргсян, который был избран премьер-министром 17 апреля, ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Н.Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

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Новости мира, Армения, Выборы в Армении, Ереван, Протесты в Армении.
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