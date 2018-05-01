Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Пожар в небоскребе Сан-Паулу: Число пропавших без вести может достичь 45 человек
Новости: Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе Южной и Северной Корей
Новости: Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Игрок "Барселоны" едва не выпал из автобуса во время чемпионского парада команды (Видео)
Новости: Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
Facebook введет функцию для знакомств и встреч с новыми людьми
X

Южная Корея, Китай и Япония проведут трехсторонний саммит

Флаги Южной Кореи, Китая и Японии
17:24 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости мира: Лидеры Японии, Китая и Южной Кореи встретятся в Токио 9 мая.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправится на следующей неделе в Токио, чтобы принять участие 9 мая в трехстороннем саммите на высшем уровне с руководителями КНР и Японии, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на представителя администрации президента.

Кроме Мун Чжэ Ина, в саммите примут участие премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Президент Мун планирует рассказать о результатах межкорейского саммита и дать консультации относительно того, как продолжать укреплять сотрудничество между тремя странами по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова и установления мира", - заявил представитель администрации южнокорейского президента.

Уай-Ти-Эн напоминает, что предыдущий подобный трехсторонний саммит состоялся в Сеуле в ноябре 2015 года.

Кроме того, отмечает телеканал, у Мун Чжэ Ина запланирована отдельная встреча с С.Абэ, которая станет уже четвертой в подобном формате с участием этих лидеров.

В минувшую пятницу прошел исторический саммит с участием Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они, в частности, договорились работать над денуклеаризацией Корейского полуострова. Также президент Южной Кореи и лидер КНДР согласились с необходимостью регулярно поддерживать контакты, как на уровне военных, так и первых лиц двух государств, выстраивания сотрудничества и организации визитов и встреч на всех уровнях.

В совместном заявлении двух стран говорится, что одной из целей усиления сотрудничества между Пхеньяном и Сеулом является работа над встречами по корейской тематике с участием США и Китая. "Южная и Северная Корея договорились в течение этого года активно продвигать трехсторонний формат встреч, который включает обе Кореи и США, или четырехсторонний формат - с участием двух Корей, США и Китая", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам межкорейского саммита.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американо-северокорейский саммит может состояться через три-четыре недели. "Думаю, мы встретимся (с лидером КНДР Ким Чен Ыном) в ближайшие три-четыре недели", - заявил он, выступая на митинге в Мичигане. По его словам, "это должна быть очень важная встреча", связанная с вопросом денуклеаризации Корейского полуострова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Китай, Саммит, Южная Корея, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Теракты в Афганистане унесли жизни 10 журналистов Армянский оппозиционер оказался единственным кандидатом на пост премьера Президент Южной Кореи: Трамп заслужил Нобелевскую премию мира

Последние новости

Медики назвали продукты, имеющие свойство повышать риск пищевого отравления Новообнаруженное мегаскопление может стать самым массивным объектом Вселенной Грымчак: США и Франция готовы финансировать миротворческую миссию на Донбассе
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
03 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
04 Медики рассказали, почему вредно питаться в кафе и ресторанах
05 Американские ученые хотят "воскресить" мамонта
Новости сегодня
06:01 Вам будет смешно: прикольные анекдоты 2 мая
06:00 В Запорожской области задержали мужчину за ложное сообщение о "минировании"
05:31 Очки виртуальной реальности от Facebook поступили в продажу
05:23 С 1 мая на столичном Подоле изменят схему проезда транспорта
05:18 В среду, в связи с ремонтом дорог, в Киеве ограничат движение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Макрон пообещал наказать всех причастных к погромам на майских протестах
Новости: Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Закрытие ядерного полигона в КНДР: ООН готова выступать в качестве наблюдателя
Новости: Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
Новости: Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Как живет богатая молодежь ЮАР (Фото)
Добавить комментарий
0