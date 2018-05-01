Южная Корея, Китай и Япония проведут трехсторонний саммит

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправится на следующей неделе в Токио, чтобы принять участие 9 мая в трехстороннем саммите на высшем уровне с руководителями КНР и Японии, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на представителя администрации президента.

Кроме Мун Чжэ Ина, в саммите примут участие премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Президент Мун планирует рассказать о результатах межкорейского саммита и дать консультации относительно того, как продолжать укреплять сотрудничество между тремя странами по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова и установления мира", - заявил представитель администрации южнокорейского президента.

Уай-Ти-Эн напоминает, что предыдущий подобный трехсторонний саммит состоялся в Сеуле в ноябре 2015 года.

Кроме того, отмечает телеканал, у Мун Чжэ Ина запланирована отдельная встреча с С.Абэ, которая станет уже четвертой в подобном формате с участием этих лидеров.

В минувшую пятницу прошел исторический саммит с участием Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они, в частности, договорились работать над денуклеаризацией Корейского полуострова. Также президент Южной Кореи и лидер КНДР согласились с необходимостью регулярно поддерживать контакты, как на уровне военных, так и первых лиц двух государств, выстраивания сотрудничества и организации визитов и встреч на всех уровнях.

В совместном заявлении двух стран говорится, что одной из целей усиления сотрудничества между Пхеньяном и Сеулом является работа над встречами по корейской тематике с участием США и Китая. "Южная и Северная Корея договорились в течение этого года активно продвигать трехсторонний формат встреч, который включает обе Кореи и США, или четырехсторонний формат - с участием двух Корей, США и Китая", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам межкорейского саммита.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американо-северокорейский саммит может состояться через три-четыре недели. "Думаю, мы встретимся (с лидером КНДР Ким Чен Ыном) в ближайшие три-четыре недели", - заявил он, выступая на митинге в Мичигане. По его словам, "это должна быть очень важная встреча", связанная с вопросом денуклеаризации Корейского полуострова.