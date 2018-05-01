Выборы в Армении: парламент отклонил кандидатуру Пашиняна

Парламент Армении на специальном заседании во вторник проголосовал против кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

Его кандидатуру поддержали лишь 45 депутатов, против проголосовали 56.

Лидер протестного движения Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Н.Пашинян был единственным кандидатом на пост премьера. Кандидатуру Н.Пашиняна выдвинула фракция "Елк", обладающая в законодательном органе девятью голосами.

Однако парламентская фракция правящей Республиканской партии Армении ранее во вторник приняла решение голосовать против кандидатуры Н.Пашиняна. А поскольку у Республиканской партии имеется абсолютное большинство голосов - 58 депутатов, стало понятно, что Н.Пашинян не будет избран премьером.

В свою очередь Н.Пашинян заявил в связи с этим еще до голосования в парламенте, что Республиканская партия обсуждениями в парламенте Армении по вопросу избрания нового премьер-министра уничтожила сама себя. "Ваша политическая сила уничтожает сама себя. Вы переходите границу самоуничтожения, откуда возврата нет. Но у вас еще есть возможность не пересекать эту границу. Говорю это без угроз. Нет сценария, при котором народное движение не может победить. Это лишь вопрос времени", - сказал Н.Пашинян, выступая в парламенте Армении.

Он также обратился к нескольким тысячам своих сторонников на площади Республики, призвав их ждать. "Я вновь заявляю, что готов сформировать правительство согласия. Сразу же после положительного голосования я готов начать ряд консультаций, чтобы мы вместе решили задачи переходного периода. Мы должны преодолеть этот кризис. Вопрос в следующем - вы хотите победы своего народа или нет. Но эта победа состоится в любом случае. Вам это не остановить", - заявил Н.Пашинян.