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Протесты в Армении: Пашинян призывает своих сторонников блокировать дороги

Никол Пашинян
23:21 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Пашинян объявил кампанию тотального гражданского неповиновения в Армении.

Лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги.

"Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога, все межгосударственные, внутриреспубликанские дороги. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения. Наше требование - признать победу народа и избрать премьером кандидата народа", - сказал Н.Пашинян на многотысячном митинге в Ереване.

По его словам, правящая в Армении Республиканская партия надеялась, что после их решения проголосовать против кандидатуры премьера, начнутся столкновения.

"Они хотели спровоцировать нас. Но нет. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу - о политических похоронах Республиканской партии", - сказал Н.Пашинян.

Ранее во вторник парламент Армении не сумел избрать Н.Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против – 56, поскольку Н.Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.

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Все по теме:

Новости мира, "Елк", Армения, Ереван, Никол Пашинян, Протесты.
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