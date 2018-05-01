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Более тысячи пар близнецов приехали на фестиваль в Китае
Новости мира: В Китай на фестиваль съехались тысячи близнецов со всего мира.
В Китае более 1000 пар близнецов собрались на 14-й Международный конкурс-фестиваль близнецов в городе Моцзян.
Об этом сообщает 5 канал.
"В программе торжеств – гала-концерт, конкурс талантов и парад. В конце фестиваля, по итогам всех конкурсов, жюри выберут лучшую пару близнецов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что город Моцзян выбрали центром этого праздника не случайно. Именно здесь появляется на свет наибольшее количество двойняшек и тройняшек в мире, утверждают организаторы фестиваля. По местной легенде, это связано с тысячелетними колодцами. Считается, что именно их вода дарила супругам сразу двух или даже трех малышей.
Telegraf.com.ua