Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 02.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Порошенко: Украина выходит из состава координационных органов СНГ
Новости: Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Порошенко встретился с помощником госсекретаря США
Новости: Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легенды
Новости: Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
Сегодня ночью в Украине выстоится парад планет
X

Протестующие перекрыли дорогу в аэропорт Еревана

Протесты в Армении
08:41 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Протестующие в Армении перекрыли автодорогу между Ереваном и аэропортом.

Жители села Паракар перекрыли автотрассу из Еревана в международный аэропорт "Звартноц", сообщает корреспондент.

К акции протеста также присоединились учащиеся местной школы.

Силы спецназа отошли и расположились на тротуаре, не препятствуя действиям жителей.

Пассажиры различных рейсов пешком с чемоданами в руках направляются в аэропорт.

С раннего утра в Ереване перекрыты ряд автодорог, а также ряд автотрасс в республике.

Позже сотрудники главного международного аэропорта Армении "Звартноц" присоединились к протестам оппозиции.

Об этом сообщает 1in.am.

Несколько десятков сотрудников вышли из здания аэропорта и направились по дороге к митингующим, которые заблокировали движение в направлении терминала.

Операционная деятельность в аэропорту продолжается, очевидно, что протестуют сотрудники, которые сейчас не находятся на смене. Согласно расписанию на сайте аэропорта, задержек рейсов нет.

Во вторник лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра среды объявить забастовку и заблокировать все дороги.

По его словам, депутаты правящей Республиканской партии надеялись, что после их решения проголосовать против его кандидатуры на пост премьера начнутся столкновения.

"Они хотели спровоцировать нас. Но нет. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу - о политических похоронах Республиканской партии", - сказал Н.Пашинян.

Во вторник парламент Армении не сумел избрать Н.Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против - 56, поскольку Н.Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Армения, Блокирование дорог, Ереван, Протесты в Армении.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Более тысячи пар близнецов приехали на фестиваль в Китае Протесты в Армении: Пашинян призывает своих сторонников блокировать дороги Выборы в Армении: парламент отклонил кандидатуру Пашиняна

Последние новости

ГПС не пустила в Украину журналистов из Италии, Чехии и России Фьюри: Я слишком талантлив, чтобы проиграть Джошуа В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев из Крыма и Донбасса
Сегодня читают
01 Реал 2:2 Бавария обзор голов
02 Командующий ООС рассказал о Javelin в распоряжении ВСУ
03 Полуфиналист Лиги Европы отказался ехать на ЧМ в Россию
04 Реал - Бавария: обзор полуфинального матча Лиги чемпионов
05 "Реал" - первый финалист Лиги чемпионов
Новости сегодня
19:01 Порошенко предлагает расширить границы полигонов для испытания ракет
18:51 Самые необычные и малоизвестные места на планете Земля (Фото)
18:35 Футбол. "Черкасский Днепр" сенсационно обыграл лидера Первой лиги
18:32 Маникюр 2018: интересные идеи дизайна ногтей на каждый день (Фото)
18:31 Для тех, кто на диете: названы продукты, содержащие мало калорий
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
В штабе ООС пообещали жестко отвечать на провокации боевиков
Новости: Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Цена на газ: Гройсман сделал прогноз для украинцев
Новости: Гройсман о перспективах повышения "минималки"
Гройсман о повышении "минималки"
Новости: День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
День рождения принцессы Шарлотты: интересные факты о маленькой принцессе
Добавить комментарий
0