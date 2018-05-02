Протестующие перекрыли дорогу в аэропорт Еревана

Жители села Паракар перекрыли автотрассу из Еревана в международный аэропорт "Звартноц", сообщает корреспондент.

К акции протеста также присоединились учащиеся местной школы.

Силы спецназа отошли и расположились на тротуаре, не препятствуя действиям жителей.

Пассажиры различных рейсов пешком с чемоданами в руках направляются в аэропорт.

С раннего утра в Ереване перекрыты ряд автодорог, а также ряд автотрасс в республике.

Позже сотрудники главного международного аэропорта Армении "Звартноц" присоединились к протестам оппозиции.

Об этом сообщает 1in.am.

Несколько десятков сотрудников вышли из здания аэропорта и направились по дороге к митингующим, которые заблокировали движение в направлении терминала.

Операционная деятельность в аэропорту продолжается, очевидно, что протестуют сотрудники, которые сейчас не находятся на смене. Согласно расписанию на сайте аэропорта, задержек рейсов нет.

Во вторник лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра среды объявить забастовку и заблокировать все дороги.

По его словам, депутаты правящей Республиканской партии надеялись, что после их решения проголосовать против его кандидатуры на пост премьера начнутся столкновения.

"Они хотели спровоцировать нас. Но нет. Это мирное движение. Заявляю, что переговоры с ними могут быть проведены исключительно по одному вопросу - о политических похоронах Республиканской партии", - сказал Н.Пашинян.

Во вторник парламент Армении не сумел избрать Н.Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но за нее проголосовали лишь 45 депутатов, а против - 56, поскольку Н.Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.