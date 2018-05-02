Лидер оппозиции Пашинян назвал цели протестов в Армении

Лидер протестного движения Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян намерен расширять акции гражданского неповиновения в стране до смены власти в стране.

"Сейчас все автодороги, ведущие в Ереван, закрыты. Это беспрецедентно. Наша тактика - увеличить давление до смены власти", - сказал Н.Пашинян в среду в эфире "Радио Свобода".

По его словам, через неделю должны состояться новые выборы премьера, в случае провала которых будут назначены внеочередные выборы.

"Мы готовы к любым сценариям. Сейчас совершенно не важно, что происходит в кабинетах, важно то, что происходит здесь, на улице", - отметил Н.Пашинян.

В свою очередь президент Армении Армен Саркисян выразил сожаление в связи с продолжающимся в стране внутриполитическим кризисом.

"Вчера парламент Армении не смог избрать премьер-министра. Глубоко сожалею, что политический кризис продолжается, несмотря на то, что все заявляют об опасности кризиса для будущего страны", - говорится в заявлении А.Саркисяна.

"Наше внимание приковано к действиям вовлечённых политических сил. Призываем в течение предстоящей недели продолжить консультации по поиску путей выхода из кризиса, что послужит нашим общим национальным интересам", - заявил президент Армении.