В Индонезии произошло извержение вулкана

На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Марапи. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на местную власть.

"На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Марапи", - говорится в сообщении.

Вулкан высотой в 2885 метров поднимает вулканическую пыль до 4 километров вверх.

По данным местных властей, для населения нет никакой опасности.

Отмечается, что во время последнего извержения вулкана Марапи в 1979 году погибли 60 человек.