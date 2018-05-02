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В Индонезии произошло извержение вулкана

Вулкан
14:12 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Вулкан Марапи на острове Суматра высотой в 2885 метров поднимает вулканическую пыль до пяти километров вверх.

На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Марапи. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на местную власть.

"На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Марапи", - говорится в сообщении.

Вулкан высотой в 2885 метров поднимает вулканическую пыль до 4 километров вверх.

По данным местных властей, для населения нет никакой опасности.

Отмечается, что во время последнего извержения вулкана Марапи в 1979 году погибли 60 человек.

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Новости мира, Вулкан, Индонезия, Марапи, Суматра.
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