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Пашинян призвал своих сторонников прекратить протесты в Армении

Никол Пашинян
21:12 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Лидер оппозиции в Армении Пашинян призвал сторонников отказаться от протеста в четверг.

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников не осуществлять каких-либо акций в четверг, чтобы не мешать работе в парламенте.

"Мы завтра будем работать в парламенте", - сказал Н.Пашинян на митинге оппозиции в Ереване в среду.

Ранее в среду правящая в Армении Республиканская партия заявила, что на голосовании в парламенте 8 мая на выборах нового премьер-министра страны не будет выдвигать своего кандидата, а поддержит ту кандидатуру, которую выдвинет одна треть депутатов Национального собрания. Оппозиционные фракции парламента "Дашнакцутюн", "Царукян" и "Елк" намерены поддержать лидера протестного движения Армении, "кандидата от народа" Никола Пашиняна.

В среду в Ереване и других регионах Армении сторонники оппозиционного лидера Н.Пашиняна проводили акции протеста, блокировали движение транспорта, так как накануне имеющая большинство в парламенте Республиканская партия не проголосовала за его назначение главой нового правительства.

Политический кризис в Армении продолжается с 13 апреля, когда оппозиция отказалась поддержать кандидатуру лидера правящей партии, бывшего президента страны Сержа Саргсяна на посту премьер-министра.

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Новости мира, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Протесты в Армении.
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